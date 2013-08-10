В пригороде Багдада взорвалась самодельная бомба. 4 человека погибли, около 20, в том числе дети, ранены

Новости Ирака. Очередной теракт в Ираке. Недалеко от столицы страны Багдада сдетонировало самодельное взрывное устройство. В результате атаки погибли по меньшей мере четыре человека и около 20 получили ранения. Среди пострадавших много женщин и детей.

Ответственность за инцидент пока никто на себя не взял.

В последние время Ирак переживает всплеск насилия из-за религиозного противостояния суннитов и шиитов. Мусульмане-сунниты обвиняют правительство, в котором преобладают шииты, в дискриминации. Только за июнь в стране погибли 760 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.