В преступный бизнес Транспортной инспекции был вовлечен руководящий состав центральных и региональных подразделений

Новости Беларуси. И начнём с новых подробностей громкого задержания.

В КГБ сегодня раскрыли все схемы, которые привели за решётку руководство Транспортной инспекции.

Здесь поставили на поток торговлю разрешениями на проезд фур по территории иностранных государств: брали от 50 до 120 евро за каждый документ.

В преступный бизнес, который действовал минимум два года, был вовлечен руководящий состав центральных и региональных подразделений инспекции,