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В преступный бизнес Транспортной инспекции был вовлечен руководящий состав центральных и региональных подразделений

29 апреля 2017 13:30
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Новости Беларуси. И начнём с новых подробностей  громкого задержания.

В КГБ сегодня раскрыли все схемы, которые привели за решётку руководство Транспортной инспекции.

Здесь поставили на поток торговлю разрешениями на проезд фур по территории иностранных государств: брали от 50 до 120 евро за каждый документ.

В преступный бизнес, который действовал минимум два года, был вовлечен руководящий состав центральных и региональных подразделений инспекции,

а также представители ряда транспортных компаний.

В преступный бизнес Транспортной инспекции был вовлечен руководящий состав центральных и региональных подразделений-1

Дмитрий Побяржин, официальный представитель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:
Возбуждено 10 уголовных дел по статьям 430, 431 и 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Все дела для дальнейшего расследования переданы в Следственный комитет Республики Беларусь.    

За взятки и мошенничество ряд фигурантов заключен под стражу. Кроме того, в Гомельской области выявлена система вымогательства у иностранных водителей взяток за «беспрепятственный проезд» по территории нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Коррупция # Фотофакт # Дмитрий Побяржин

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