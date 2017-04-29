В преступный бизнес Транспортной инспекции был вовлечен руководящий состав центральных и региональных подразделений

Новости Беларуси. И начнём с новых подробностей громкого задержания.
В КГБ сегодня раскрыли все схемы, которые привели за решётку руководство Транспортной инспекции.
Здесь поставили на поток торговлю разрешениями на проезд фур по территории иностранных государств: брали от 50 до 120 евро за каждый документ.
В преступный бизнес, который действовал минимум два года, был вовлечен руководящий состав центральных и региональных подразделений инспекции,
а также представители ряда транспортных компаний.
Дмитрий Побяржин, официальный представитель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:
Возбуждено 10 уголовных дел по статьям 430, 431 и 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Все дела для дальнейшего расследования переданы в Следственный комитет Республики Беларусь.
За взятки и мошенничество ряд фигурантов заключен под стражу. Кроме того, в Гомельской области выявлена система вымогательства у иностранных водителей взяток за «беспрепятственный проезд» по территории нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.