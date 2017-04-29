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От 50 до 120 евро за каждый документ: КГБ раскрыл подробности схем, которые привели за решётку руководство транспортной инспекции

29 апреля 2017 10:30
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Новости Беларуси. И начнём с громкого задержания. В КГБ 29 апреля раскрыли подробности схем, которые привели за решётку руководство транспортной инспекции.

В ведомстве поставили на поток торговлю разрешениями на проезд фур по территории иностранных государств:

брали от 50 до 120 евро за каждый документ.

От 50 до 120 евро за каждый документ: КГБ раскрыл подробности схем, которые привели за решётку руководство транспортной инспекции-1

В преступный бизнес, который действовал минимум два года, был вовлечен руководящий состав центральных и региональных подразделений инспекции, а также представители ряда транспортных компаний.

Возбуждено сразу 10 уголовных дел.

За взятки и мошенничество ряд фигурантов заключен под стражу в СИЗО КГБ. Кроме того, в Гомельской области выявлена система вымогательства у иностранных водителей взяток за обещание «зелёной дороги» по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Коррупция # Фотофакт

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