От 50 до 120 евро за каждый документ: КГБ раскрыл подробности схем, которые привели за решётку руководство транспортной инспекции
Новости Беларуси. И начнём с громкого задержания. В КГБ 29 апреля раскрыли подробности схем, которые привели за решётку руководство транспортной инспекции.
В ведомстве поставили на поток торговлю разрешениями на проезд фур по территории иностранных государств:
брали от 50 до 120 евро за каждый документ.
В преступный бизнес, который действовал минимум два года, был вовлечен руководящий состав центральных и региональных подразделений инспекции, а также представители ряда транспортных компаний.
Возбуждено сразу 10 уголовных дел.
За взятки и мошенничество ряд фигурантов заключен под стражу в СИЗО КГБ. Кроме того, в Гомельской области выявлена система вымогательства у иностранных водителей взяток за обещание «зелёной дороги» по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.