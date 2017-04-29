От 50 до 120 евро за каждый документ: КГБ раскрыл подробности схем, которые привели за решётку руководство транспортной инспекции

Новости Беларуси. И начнём с громкого задержания. В КГБ 29 апреля раскрыли подробности схем, которые привели за решётку руководство транспортной инспекции. В ведомстве поставили на поток торговлю разрешениями на проезд фур по территории иностранных государств: брали от 50 до 120 евро за каждый документ.

В преступный бизнес, который действовал минимум два года, был вовлечен руководящий состав центральных и региональных подразделений инспекции, а также представители ряда транспортных компаний.