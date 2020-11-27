Пожар на улице Голубева в Минске: возгорание локализовано

Новости Беларуси. В Минске спасатели тушат пожар в квартире на 9-м этаже многоэтажки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудники МЧС развернули спецтехнику.

К этому времени возгорание локализовано. Сообщается, что хозяйка квартиры самостоятельно покинула жилье. Еще 20 человек эвакуированы. О причинах ЧП пока информации нет.