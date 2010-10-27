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Житель Бреста утонул в реке, пытаясь помыть обувь

27 октября 2010 09:08
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Из реки Лесной в Брестском районе водолазы ОСВОДа извлекли тело 65-летнего брестчанина.

За три дня до этого мужчина ушел со своей дачи в деревне Дружба и не вернулся. Как полагают спасатели, трагедия произошла, когда он спустился к реке, чтобы вымыть обувь. Нечаянно сорвавшись с берега, мужчина упал в воду и утонул. Течение в этом месте достаточно сильное, поэтому тело несчастного водолазы нашли в 150 метрах от места его гибели.

Кстати, нынешней осенью на Брестчине это далеко не первый случай гибели пожилых людей на водоемах. Фабула похожа – пенсионеры падают в воду с берега и, будучи не в силах выбраться, погибают, сообщает www.ctv.by  со ссылкой на «Зарю».

# происшествия # Утопления

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