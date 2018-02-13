В Полоцком районе маршрутка при обгоне протаранила кроссовер и «Волгу»

Новости Беларуси. Авария в Полоцком районе произошла днем 13 февраля. По информации местных изданий, в маршрутном такси находились пять пассажиров.

Маршрутное такси во время обгона на обозначенном перекрестке столкнулось с кроссовером, который поворачивал налево. После столкновения микроавтобус влетел в стоящую на обочине «Волгу» и оказался в кювете.



У 62-летнего пассажира маршрутки сломаны ребра.



Александр Казючиц, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома (ресурсу gorod214.by):

37-летний водитель за рулем маршрутки во время обгона столкнулся с попутным авто. После этого маршрутка еще въехала в «Волгу», которая стояла на обочине, и съехала в кювет.



Еще одна авария с участием маршрутки произошла в Полоцком районе в конце января. Водитель не справился с управлением на закруглении дороги, после чего автомобиль перевернулся. В нем находились 15 человек, среди которых 7 несовершеннолетних (подробнее).