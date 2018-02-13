Прямой эфир

В Полоцком районе маршрутка при обгоне протаранила кроссовер и «Волгу»

13 февраля 2018 18:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Авария в Полоцком районе произошла днем 13 февраля. По информации местных изданий, в маршрутном такси находились пять пассажиров.  

Маршрутное такси во время обгона на обозначенном перекрестке столкнулось с кроссовером, который поворачивал налево. После столкновения микроавтобус влетел в стоящую на обочине «Волгу» и оказался в кювете.  

У 62-летнего пассажира маршрутки сломаны ребра.  

Александр Казючиц, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома (ресурсу gorod214.by):  
37-летний водитель за рулем маршрутки во время обгона столкнулся с попутным авто. После этого маршрутка еще въехала в «Волгу», которая стояла на обочине, и съехала в кювет.  

Еще одна авария с участием маршрутки произошла в Полоцком районе в конце января. Водитель не справился с управлением на закруглении дороги, после чего автомобиль перевернулся. В нем находились 15 человек, среди которых 7 несовершеннолетних (подробнее).  

# происшествия # Авария в Витебской области # Александр Казючиц

Другие новости рубрики

Все новости
Убийство 2-летней девочки в Слуцке. Мать и ее гражданский муж проходят психиатрическую экспертизу
13 февраля 2018 15:51

Убийство 2-летней девочки в Слуцке. Мать и ее гражданский муж проходят психиатрическую экспертизу

Под видом риелторов заработали более 700 тысяч рублей. В Минске начался суд над мошенниками
13 февраля 2018 13:28

Под видом риелторов заработали более 700 тысяч рублей. В Минске начался суд над мошенниками

52-летний рыбак провалился под лёд на озере в Слониме
13 февраля 2018 11:22

52-летний рыбак провалился под лёд на озере в Слониме