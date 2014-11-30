В Бресте простились с 5-месячным Сашей, которого избила пьяная мать

Новости Беларуси. Вчера в Бресте простились с 5-месячным мальчиком, который скончался в реанимации после пятидневной комы не приходя в сознание. Травмы, которые стоили ему едва начавшейся жизни, младенец получил в прошлые выходные в родном доме, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

В избиении до полусмерти мальчика подозревается его мать, которая, к слову, ждала еще одного ребенка. По данным следствия, пьяной женщине показалось, что её сын слишком громко кричит. Сегодня в этом доме уже не слышен детский крик или плач. Здесь просто тихо.

В квартиру, где произошла трагедия, молодые родители переехали буквально пару недель назад. С соседями еще не познакомились. Муж, Николай, повар в ночном клубе, жена — в декретном отпуске. По ночам тихо, никаких нареканий на новых жильцов. Тишина была и в ту роковую ночь. И хотя слышимость в доме просто невероятная, о том что за тонкими стенами развернулась настоящая драма, никто не подозревал.

Соседка:

Накануне никто ничего не слышал, вообще ничего не было - ни шумов, ни криков. Ничего. Тихо, спокойно. А узнали мы только после 9 утра.

По словам отца, он поиграл с сыном и спокойно ушел на работу. Никакой угрозы для малыша не почувствовал: жена была трезвой и, казалась, в тот день адекватной. Так показалось и ему, и соседям.

Соседка:

В тот день в обед я помогала ей выносить коляску с ребенком. Все было нормально, ничего такого не было. Это было где-то около часа дня, она выходила гулять.

Вернувшись с работы под утро, молодой человек увидел избитого сына и пьяную жену. Скорую вызвал, несмотря на возражения супруги.

Николай, отец мальчика:

Я на работе был, пришел, вызвал сразу скорую. (А жена где была?) Дома здесь.

Андрей Валуевич, врач Брестской детской областной больницы:

К нам поступил малыш около 6 часов в крайне тяжелом состоянии. Это множественные повреждения черепа с внутримозговыми кровоизлияниями.

Это потом уже Наталья, молодая мама, в ходе следственного эксперимента покажет, как била 5-месячного сына за то, что он громко плакал, как бросала его на диван и на кровать. После этого, кстати, сама спокойно легла спать.

Андрей Валуевич, врач Брестской детской областной больницы:

Это действительно была такая запредельная агрессия, серьезное повреждение, которое оказалась не совместимо с жизнью.

Вот в этой палате врачи боролись за жизнь малыша пять дней. Он находился в коме. Окружить заботой его пытался медперсонал.

Андрей Валуевич, врач Брестской детской областной больницы:

Очень жаль, что в наши дни происходит именно такое, когда самый близкий человек вместо того, чтобы лелеять существо, которое появилось на свет, лишает его жизни. Здесь это было настолько очевидно, обидно и больно, что весь персонал действительно чувствовал эту боль и сопереживал.

Чувствовали боль, но уже на расстоянии и близкие малыша. Посещения ограничены. Оставались только звонки в реанимацию. Зато навестить 5-месячного пациента разрешили священнику — отец настоял, чтобы сына крестили.

На страницах соцсетей фотографии со свадьбы, где пара только ждет появления первенца. Радость отца от рождения сына и молодая мама со своим малышом... Как в обычной, на первый взгляд, семье могла произойти такая трагедия?

Николай, отец мальчика:

(Она у тебя жена была адекватная, скажи честно? Или ты мог предположить?) Честно, не очень. (Не очень адекватная?) Да.

Слухов и мнений о молодой маме после произошедшего появилось много. В соцсетях сотни комментариев. От знакомых и просто неравнодушных пользователей.

Комментарии пользователей социальных сетей (орфография и пунктуация автора сохранены):

Он весь был простужен, в 2 мес они попали в больницу. Так она род придлогом покурить оставила соседке по палате ребёнка и уходила бухать. Приходила и спала в угаре, что даже не слышала как ребенок плачем еду просил. Кормили медсестры

На сколько мне известно в день трагедии она со своей мамулей выжрала 2 бутылки водки. Ну а чем можно ещё говорить?

В разговорах с журналистами и милицией отец малыша признался: был случай, когда жена прислала ему смс с угрозами в адрес сына: мол, будет издеваться над Сашенькой. Правда, мотив такой агрессии до сих пор не понятен.

Родственники Николая рассказывали, что такому родству еще до свадьбы были не рады: девушка пила, бывала и агрессивной. Правда, в конце концов, общение с посторонними члены семьи свели к минимуму, а журналистов стали вовсе избегать. О конфликтах с матерью малыша уже после трагичного исхода сообщают правоохранительным органам.

Брат Николая:

Агрессивная. Она на меня накинулась. Как бы мы с ней начали перепалку, ссориться. Он постоянно работал, не высыпался. Она бухала. (А почему он не пришел в органы социальной опеки ни разу?) Он думал, что все разрешится.

Восстанавливать факты и отделять слухи от правды будет Следственный комитет, чтобы воссоздать реальную картину произошедшего. Говорят, тяга к спиртному у девушки была давно, из-за этого даже с милицией возникали проблемы, пила и курила во время беременности, смеси для родившегося малыша готовила просто разбавляя водой из-под крана.

Кстати, когда разыгралась трагедия, Наталья под сердцем уже носила второго ребенка. Обычно материнский инстинкт (это уже не суждения знакомых, а профессиональное мнение врачей) гораздо сильнее, «расшатавшейся нервной системы».

Андрей Валуевич, врач Брестской детской областной больницы:

Чтобы мать именно ребенка такого возраста, чтобы это было смертельно... Нет. Бывает, конечно, что где-то может по неосторожности, еще как-то родственники наносят травмы, но чтобы такому малышу и с таким исходом - нет.

Послеродовую депрессию в таких случаях врачи исключают, проблемы-то начались гораздо раньше. Скорее всего, это так называемое пограничное расстройство. Вроде бы неопасный человек в один момент становиться монстром.

Игорь Прецкайло, врач-психотерапевт:

Часто носит наследственный характер, соответственно, мама или папа посчитают, что это вариант нормы. И не и уделяют внимание, потому что и сами не умеют с этим справляться.

Рассказывать о семье, в которой выросла Наталья, соседи боятся. Говорят, люди агрессивные, могут и отомстить. В многоквартирном доме, в нескольких подъездах, не нашлось смельчаков. Мы пообещали, что не покажем тех, кто согласился поговорить, меняем до неузнаваемости и их голоса.

Соседи:

Страшно говорить что-то. Они такие, что могут и прибить. и все, что хочешь. Еще бабушку ее лишили материнства. Она выпивала и гуляла. Муж ее детей сдал в интернат. Их было 5 или 6. Таня - это мать этой Наташи - тоже всю жизнь гуляла и пила. И такая же Наташа. Она и пьет, и гуляет. Поэтому в этой семье могло быть такое.

Предотвратить вспышку агрессии в таких случаях практически невозможно. Она непредсказуема, иногда возникает на пустом месте. Алкоголь, конечно, усугубляет, но, по мнению специалистов, при пограничном расстройстве и в трезвом состоянии от такого человека можно ожидать любого рода жестокости. Вплоть до убийства.

Игорь Прецкайло, врач-психотерапевт:

Часто так случается, что эти люди совершают преступления, попадают в тюрьму, теряют много лет жизни, а потом, выйдя из тюрьмы, они говорят: я лечусь, у меня все под контролем, я стараюсь и тому подобное. Но для этого нужно вначале принести кому-то горе и себе проблемы.

Избежать трагедий, когда близкие люди становятся опасными, можно только во время обратившись к врачу.

Игорь Прецкайло, врач-психотерапевт:

Первые ласточки, которые проявляют эти пограничные состояния, обычно бывают в 15-18 лет. Чаще всего такие люди отвечают, что в сами больные и себя лечите, а я здорова, все у меня хорошо, никакая помощь мне не нужна.

Николай, по словам соседей и родственников, с женой собирался разойтись. Но побоялся, что она не позволит ему видеть ребенка. Теперь отец потерял сына навсегда.

Пятимесячного малыша накануне похоронили, его мать задержана и, скорее всего, на свободу выйдет не скоро.

Денис Макаревич, старший следователь Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:

От 8 до 25 лет, либо пожизненное заключение.