Житковичи: 11-классник в ссоре схватил кухонный топорик и убил родную мать

Новости Беларуси. Чудовищная трагедия произошла несколько дней назад в Житковичах. Бездыханное тело женщины обнаружил ее супруг.

В это страшно поверить, но, руку на родного человека поднял сын, ученик одиннадцатого класса одной из школ города.

Пресс-служба Следственного комитета Республики Беларусь:

По непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления, после вынесения следователем постановления о задержании, сотрудники уголовного розыска Житковичского РОВД в течение нескольких часов задержали несовершеннолетнего. В ходе проведения первоначальных следственных действий и оперативных мероприятий установлено, что 28 ноября примерно в 15.30 ученик 11 класса одной из городских школ, находясь в квартире по месту жительства, в ходе ссоры со своей матерью нанес ей не менее пяти ударов кухонным топориком в область головы и не менее десяти ударов ножом в область грудной клетки и брюшной полости.

От полученных травм 39-летняя женщина скончалась на месте. Юноша сознался в содеянном, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, в прошлом году в Брестской области произошло еще одно убийство, которое своей жестокостью потрясло Беларусь. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 52-летний мужчина лишил жизни собственную мать. В тот день на предприятии, где работал обвиняемый, выплатили зарплату. Решив отметить столь значимое событие в своей жизни, мужчина зашел в магазин. Дома его ждала престарелая мать. Заметив нетрезвое состояние сына, она в очередной раз высказала свои претензии. Право на употребление спиртного, сын решил в прямом смысле отстаивать кулаками – нанес женщине несколько ударов. Стресс от ссоры пошел снимать алкоголем. Подробности трагедии вы узнаете из видео.