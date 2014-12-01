В Индии около 400 человек отравились химикатами

Новости Индии. В Индии из-за утечки химикатов госпитализировано около 400 человек. Пациенты жалуются на сонливость, боли в теле, головокружение и тошноту. Инцидент произошёл в центральной части страны.

По предварительным данным, неизвестные подъехали на грузовиках и сбросили в реку, протекающую неподалёку от населённого пункта, какие-то вещества, после чего над водой была видна густая дымка.

На предполагаемом месте разлива пожарные расчеты уже прокачали воду, чтобы нейтрализовать негативное воздействие химвеществ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.