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В Индии около 400 человек отравились химикатами

01 декабря 2014 11:52
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Новости Индии. В Индии из-за утечки химикатов госпитализировано около 400 человек. Пациенты жалуются на сонливость, боли в теле, головокружение и тошноту. Инцидент произошёл в центральной части страны.

По предварительным данным, неизвестные подъехали на грузовиках и сбросили в реку, протекающую неподалёку от населённого пункта, какие-то вещества, после чего над водой была видна густая дымка.

На предполагаемом месте разлива пожарные расчеты уже прокачали воду, чтобы нейтрализовать негативное воздействие химвеществ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Массовое отравление

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