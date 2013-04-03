В подземном переходе в центре Минска затоплены магазины и пункт обмена валют

Новости Беларуси. Бежали как ошпаренные. В Минске ночью прорвало трубу с горячей водой в подземном переходе на перекрестке улицы Ленина и проспекта Независимости. Внутри перехода находятся магазины и пункт обмена валют. Продавцы и владельцы узнали о том, что их имущество затоплено, только 3 апреля утром. Пострадала также театральная касса. Электрик, который пришел включать свет, обнаружил воду даже в счетчике.

На место были вызваны представители «Горавтомоста», «Минск-теплосети». Специалисты составляли акты о затоплении, а продавцы – подробный отчет, что испорчено.

Работники «Теплосетей» заверили, что примут все меры по устранению неполадок. Правда, сколько на это потребуется времени, пока сказать затруднительно. При этом, никакого влияния на теплоснабжение потребителей это повреждение не оказывает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня весь день продавщица цветов Елена занимается тем, что наводит порядок у себя на точке. Хотя только в сентябре здесь был сделан ремонт. Утром, когда открыла двери магазина, сразу и не поняла что происходит. Внутри вода, в ней плавают цветы, в воздухе парность, а свет не включается.

Оказалось, что ночью в подземном переходе около ГУМа прорвало тепломагистраль, и горячая вода затопила и переход и находящиеся в нем магазинчики. Снаружи кипяток откачали, но в закрытых магазинов влага оставалась вплоть до прихода хозяев. Например, из цветочной лавки Елена вынесла 12 ведер воды. А кондиционер, видимо, перегорел.

Всего здесь 6 точек продаж. Сегодня они открылись, только чтобы выветрилась лишняя влага. Хозяева и сотрудники нервно курят около дверей. В помещениях до сих пор чувствуются остатки пара. На потолке висят капли воды, гипсокартон деформировался. На стенах разводы. Конечно, пострадал товар. Это диски, книги, электроника — планшеты, наушники, плееры, мобильные телефоны.

В театральных кассах - темно, мокро и никого нет. Водой залит кассовый аппарат, сейф, финансовые отчеты и билеты. Пункт обмена валют пострадал от пола до потолка, несмотря на крепкие металлические двери. Всю технику отсюда сегодня вынесли. Обменник оказался прямо напротив места прорыва теплотрассы.

Когда возобновится работа, хозяева сказать не могут. Предстоит не только подсчитать убытки, но и провести основательный ремонт. Причины потопа Минские теплосети будут устанавливать в ходе расследования.

Александр Драгун, главный инженер предприятия Минские тепловые сети:

Что касается возмещения ущерба, нанесенного физическим и юридическим лицам, то у нас имеется договор со страховой компанией «Белгосстрах», и в соответствии с действующим законодательством уже начата работа в потерпевшими. И все обоснованные претензии, которые появились в результате повреждения, будут возмещены. Причина повреждения – наружная коррозия трубопровода. Более конкретно можно будет сказать во время устранения повреждения.