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МЧС: кабина башенного крана на стадионе «Динамо» потушена

01 декабря 2017 15:17
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Новости Беларуси. Пожар на строительной площадке стадиона «Динамо» в Минске потушен.

Об этом рассказал представитель МЧС. На странице в Twitter Виталий Дембовский написал: «Горела аппаратная башенного крана. Обесточили. Потушили. Пострадавших нет».

МЧС: кабина башенного крана на стадионе «Динамо» потушена-1

Фото: twitter.com/112by_minsk

Спасатели также разместили видео, на котором запечатлены кадры пожара.

# происшествия # Виталий Дембовский # Пожар

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