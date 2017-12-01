МЧС: кабина башенного крана на стадионе «Динамо» потушена

Новости Беларуси. Пожар на строительной площадке стадиона «Динамо» в Минске потушен.
Об этом рассказал представитель МЧС. На странице в Twitter Виталий Дембовский написал: «Горела аппаратная башенного крана. Обесточили. Потушили. Пострадавших нет».
Новости Беларуси. Пожар на строительной площадке стадиона «Динамо» в Минске потушен.
Об этом рассказал представитель МЧС. На странице в Twitter Виталий Дембовский написал: «Горела аппаратная башенного крана. Обесточили. Потушили. Пострадавших нет».
Фото: twitter.com/112by_minsk
Спасатели также разместили видео, на котором запечатлены кадры пожара.