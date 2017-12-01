Башенный кран загорелся на стройплощадке стадиона «Динамо» в Минске

Новости Беларуси. На стадионе «Динамо» произошло загорание кабины башенного крана.
По информации из Twitter-аккаунта МЧС Минска, кран находится на территории стройплощадки. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.
Новости Беларуси. На стадионе «Динамо» произошло загорание кабины башенного крана.
По информации из Twitter-аккаунта МЧС Минска, кран находится на территории стройплощадки. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.
Фото: twitter.com/112by_minsk
По информации спасателей, подробности будут позже.
Пожар потушен (подробности здесь).