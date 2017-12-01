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Башенный кран загорелся на стройплощадке стадиона «Динамо» в Минске

01 декабря 2017 14:56
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Новости Беларуси. На стадионе «Динамо» произошло загорание кабины башенного крана.

По информации из Twitter-аккаунта МЧС Минска, кран находится на территории стройплощадки. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

Башенный кран загорелся на стройплощадке стадиона «Динамо» в Минске-1

Фото: twitter.com/112by_minsk

По информации спасателей, подробности будут позже.

Пожар потушен (подробности здесь).

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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