В Минске мотоциклист на Honda врезался в автомобиль Kia

Новости Беларуси. Днём 19 июня в Минске возле дома № 31 по улице К.Чëрного столкнулись автомобиль и мотоцикл.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Kia двигался со стороны улицы Калинина в направлении улицы Толбухина. Когда иномарка поворачивала налево, в неё врезался ехавший попутно и совершавший обгон мотоцикл Honda.

В аварии пострадал мотоциклист, он был доставлен в медучреждение. Выясняются обстоятельства ДТП.

В начале июня в Бобруйском районе мотоцикл врезался в поворачивавшую фуру.