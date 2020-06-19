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В Минске мотоциклист на Honda врезался в автомобиль Kia

19 июня 2020 14:10
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Новости Беларуси. Днём 19 июня в Минске возле дома № 31 по улице К.Чëрного столкнулись автомобиль и мотоцикл.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Kia двигался со стороны улицы Калинина в направлении улицы Толбухина. Когда иномарка поворачивала налево, в неё врезался ехавший попутно и совершавший обгон мотоцикл Honda.

В аварии пострадал мотоциклист, он был доставлен в медучреждение. Выясняются обстоятельства ДТП.

В начале июня в Бобруйском районе мотоцикл врезался в поворачивавшую фуру.

Мотоциклист получил тяжёлые травмы – подробности здесь.

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