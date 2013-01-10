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В Петриковском районе сгорел Дом культуры и находившаяся в нем библиотека

10 января 2013 10:26
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Новости Беларуси. Крупный пожар в Петриковском районе. Минувшей ночью огонь уничтожил сельский дом культуры. Пожар распространился мгновенно. Буквально за полчаса от деревянного сруба 1956 года постройки остались лишь угли и зола. В огне погибла и небольшая сельская библиотека, в её фонде порядка полутысячи книг.

Анна Петровна живёт в ста метрах от бывшего клуба. Прошлой ночью её разбудил треск стреляющего шифера. Когда она набирала на телефоне номер службы спасения, в её доме уже было светло. От зарева набиравшего силу пожара.

Анна Артюх, очевидец:
Услышала, что шифер стреляет. Вышла на улицу – пожар. Клуб горит. Пламя такое было, искры летели на деревню. Страшно было.

В этой небольшой деревне сегодня проживает не более 80 человек, подавляющее большинство - глубокие старики. Потому тушить пожар сами жители не могли.

Руслан Габрелёв, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС:
Первые подразделения прибыли на место уже через 15 минут. Но из-за позднего сообщения, пожар произошел в 3 часа ночи, здание клуба было полностью охвачено огнем. Подразделения развернули рукава, принялись тушить, но спасать, по сути, уже было нечего.

Вместе с сельским клубом в огне погиб и весь скромный фонд местной библиотеки в 500 экземпляров. Причины пожара специалистам ещё предстоит установить. Одна из версий - неисправность печного отопления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пожар # Гомельское областное управление МЧС

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