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В переулке Болотникова в Минске сгорел жилой частный дом

14 января 2013 05:47
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Новости Беларуси. Частный дом загорелся 11 января утром в переулке Болотникова в Минске. Огонь повредил кровлю, стены и веранду.  Хозяин жилья в шоковом состоянии успел выбежать из здания  до приезда спасателей. С диагнозом «отравление угарным газом» он доставлен в больницу. Причины пожара выясняются, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анатолий Волков, начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации:
На момент прибытия МЧС открытым пламенем горело жилое строение размером 5ˣ5 метров. По информации хозяина дома, 1948 года рождения, который покинул жилище до прибытия подразделений, в  доме никого нет. Вследствие того, что он находился в шоковом состоянии, ничего внятного по причине пожара пояснить не смог.

# происшествия # Пожар в доме

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