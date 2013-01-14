В переулке Болотникова в Минске сгорел жилой частный дом

Новости Беларуси. Частный дом загорелся 11 января утром в переулке Болотникова в Минске. Огонь повредил кровлю, стены и веранду. Хозяин жилья в шоковом состоянии успел выбежать из здания до приезда спасателей. С диагнозом «отравление угарным газом» он доставлен в больницу. Причины пожара выясняются, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анатолий Волков, начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации:

На момент прибытия МЧС открытым пламенем горело жилое строение размером 5ˣ5 метров. По информации хозяина дома, 1948 года рождения, который покинул жилище до прибытия подразделений, в доме никого нет. Вследствие того, что он находился в шоковом состоянии, ничего внятного по причине пожара пояснить не смог.