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Талибы захватили пассажиров гражданского вертолета в Афганистане

22 апреля 2013 12:30
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Новости Афганистана. Талибы захватили пассажиров гражданского вертолета в Афганистане.

Из-за плохих погодных условий экипаж принял решение об аварийной посадке машины в провинции Логар, которая контролируется экстремистами. Вскоре после этого силы безопасности Афганистана обнаружили вертолет, но на его борту уже не было людей.

Администрация провинции подтвердила, что экипаж вместе с пассажирами захватили талибы.

Национальная принадлежность пленников пока не установлена. По предварительной информации, на борту находились турецкие инженеры и два российских лётчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Захват заложников

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