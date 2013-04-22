Новости Афганистана. Талибы захватили пассажиров гражданского вертолета в Афганистане.

Из-за плохих погодных условий экипаж принял решение об аварийной посадке машины в провинции Логар, которая контролируется экстремистами. Вскоре после этого силы безопасности Афганистана обнаружили вертолет, но на его борту уже не было людей.

Администрация провинции подтвердила, что экипаж вместе с пассажирами захватили талибы.

Национальная принадлежность пленников пока не установлена. По предварительной информации, на борту находились турецкие инженеры и два российских лётчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.