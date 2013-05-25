В Пакистане в школьном автобусе взорвался баллон с газом. Погибли около 20 детей

Новости Пакистана. ЧП на востоке Пакистана. В провинции Пенджаб в школьном автобусе взорвался баллон с газом. После чего машина загорелась.

В результате трагического инцидента погибли около 20 детей. Полиция предупреждает, что число жертв трагедии может возрасти.

Как минимум семеро школьников получили ожоги. Пять пострадавших детей - в критическом состоянии. Водитель автобуса также получил ранения.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.

Подобные происшествия в Пакистане не редкость. Многие автобусы из-за низкой стоимости используют газ вместо бензина. Зачастую газовые баллоны находятся в неисправном состоянии и не отвечают требованиям пожарной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.