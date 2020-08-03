Прямой эфир

В Островецком районе перевернулась Dacia, погибла пассажирка

03 августа 2020 06:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 2 августа около часа дня в Островецком районе в ДТП погибла пассажирка.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 40-летняя женщина за рулём Dacia Sandero двигалась по дороге Рембюны – Солы. На закруглении дороги на 6 км автомобиль ушёл в занос и перевернулся.

В Островецком районе перевернулась Dacia, погибла пассажирка -1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Находившаяся на заднем сиденье 59-летняя пассажирка получила тяжёлые травмы и скончалась в больнице. Отмечается, что женщина не была пристёгнута ремнём безопасности.

В Островецком районе перевернулась Dacia, погибла пассажирка -4

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Также в аварии пострадала 15-летняя девушка, у неё многочисленные травмы. Всего в иномарке ехали 6 человек. По факту происшествия ведётся проверка.

В Островецком районе перевернулась Dacia, погибла пассажирка -7

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

На прошлой неделе в Воложинском районе Renault врезался в дерево. В машине зажало пассажирку – подробности здесь.

# Авария в Гродненской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Нестыковки в показаниях задержанных в Беларуси россиян из ЧВК. Комментарий председателя СК
02 августа 2020 18:03

Нестыковки в показаниях задержанных в Беларуси россиян из ЧВК. Комментарий председателя СК

Под Лепелем пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ
02 августа 2020 14:03

Под Лепелем пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ

В Петрикове двое мужчин погрязли в заливных лугах реки Припять
02 августа 2020 08:38

В Петрикове двое мужчин погрязли в заливных лугах реки Припять