В Островецком районе перевернулась Dacia, погибла пассажирка

Новости Беларуси. 2 августа около часа дня в Островецком районе в ДТП погибла пассажирка. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 40-летняя женщина за рулём Dacia Sandero двигалась по дороге Рембюны – Солы. На закруглении дороги на 6 км автомобиль ушёл в занос и перевернулся.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Находившаяся на заднем сиденье 59-летняя пассажирка получила тяжёлые травмы и скончалась в больнице. Отмечается, что женщина не была пристёгнута ремнём безопасности.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Также в аварии пострадала 15-летняя девушка, у неё многочисленные травмы. Всего в иномарке ехали 6 человек. По факту происшествия ведётся проверка.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома