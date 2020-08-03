В Островецком районе перевернулась Dacia, погибла пассажирка
Новости Беларуси. 2 августа около часа дня в Островецком районе в ДТП погибла пассажирка.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 40-летняя женщина за рулём Dacia Sandero двигалась по дороге Рембюны – Солы. На закруглении дороги на 6 км автомобиль ушёл в занос и перевернулся.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Находившаяся на заднем сиденье 59-летняя пассажирка получила тяжёлые травмы и скончалась в больнице. Отмечается, что женщина не была пристёгнута ремнём безопасности.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Также в аварии пострадала 15-летняя девушка, у неё многочисленные травмы. Всего в иномарке ехали 6 человек. По факту происшествия ведётся проверка.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
На прошлой неделе в Воложинском районе Renault врезался в дерево. В машине зажало пассажирку – подробности здесь.