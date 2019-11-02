В Ошмянах Mitsubishi сбила девушку. Водитель машины отвезла пострадавшую в больницу и уехала

Новости Беларуси. 31 октября примерно в восемь часов утра в Ошмянах Mitsubishi сбила 19-летнюю девушку.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария случилась на нерегулируемом пешеходном переходе. 22-летняя девушка за рулём иномарки наехала на пешехода.

После ДТП водитель помогла пострадавшей подняться и отвезла её в больницу. Затем гражданка уехала на работу, не проинформировав об аварии правоохранителей.

У пациентки был диагностирован перелом лонной кости, девушка госпитализирована. Медики сообщили о характере травм сотрудникам милиции. Инспекторы ГАИ поговорили с пострадавшей и изучили записи камер видеонаблюдения в больнице.

Выяснилось, что подозреваемой в аварии является молодая девушка на бордовом минивэне. Вскоре гражданка была задержана. По её словам, она оставила место ДТП, потому что испугалась.

Проводится проверка.

В предыдущем месяце в Могилёве 10-летний велосипедист попал под колёса иномарки.