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В Ошмянах Mitsubishi сбила девушку. Водитель машины отвезла пострадавшую в больницу и уехала

02 ноября 2019 06:41
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Новости Беларуси. 31 октября примерно в восемь часов утра в Ошмянах Mitsubishi сбила 19-летнюю девушку. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария случилась на нерегулируемом пешеходном переходе. 22-летняя девушка за рулём иномарки наехала на пешехода. 

После ДТП водитель помогла пострадавшей подняться и отвезла её в больницу. Затем гражданка уехала на работу, не проинформировав об аварии правоохранителей. 

У пациентки был диагностирован перелом лонной кости, девушка госпитализирована. Медики сообщили о характере травм сотрудникам милиции. Инспекторы ГАИ поговорили с пострадавшей и изучили записи камер видеонаблюдения в больнице. 

Выяснилось, что подозреваемой в аварии является молодая девушка на бордовом минивэне. Вскоре гражданка была задержана. По её словам, она оставила место ДТП, потому что испугалась. 

Проводится проверка. 

В предыдущем месяце в Могилёве 10-летний велосипедист попал под колёса иномарки.

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# Авария в Гродненской области # происшествия

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