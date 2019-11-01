Рабочие в Минске на стройке нашли бомбу

Новости Беларуси. Опасный привет из прошлого. На стройплощадке на Аэродромной рабочие обнаружили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Опасный привет из прошлого. На стройплощадке на Аэродромной рабочие обнаружили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Вес снаряда около 50 килограммов. Его саперы взрывотехнического центра внутренних войск вывезли на подрывную площадку и уничтожили.