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Рабочие в Минске на стройке нашли бомбу

01 ноября 2019 16:33
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Новости Беларуси. Опасный привет из прошлого. На стройплощадке на Аэродромной рабочие обнаружили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Рабочие в Минске на стройке нашли бомбу-1





Вес снаряда около 50 килограммов. Его саперы взрывотехнического центра внутренних войск вывезли на подрывную площадку и уничтожили.

Рабочие в Минске на стройке нашли бомбу-3

Рабочие в Минске на стройке нашли бомбу-5

# Оружие и боеприпасы # происшествия # Фотофакт

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