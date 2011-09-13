В Орше у россиянина изъято 25 тысяч фальшивых долларов

Информация о канале из России поступила витебским правоохранителям в сентябре.

Вскоре оперативники задержали нарушителя, когда он на автостоянке у крупного торгового центра в Орше пытался сбыть более полутора тысяч поддельных долларов за 500 настоящих. При досмотре в авто было обнаружено еще 23 тысячи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Изъятые деньги отличаются высоким качеством изготовления. Рядовые граждане могли бы не заметить подмену. Реализовывать фальшивки планировалось среди населения Беларуси через сеть валютчиков.

Сергей Колонтаев, начальник 9-го управления по Витебской области ГУ по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь:

При попытке сбыта партии поддельных долларов США был задержан гражданин Российской Федерации. В ходе досмотра его автомашины было обнаружено ещё более 23 тысяч долларов США. Вся партия составляет 24.700 долларов США, является поддельными деньгами. Это одна из самых крупных партий поддельных денежных средств, которая изымалась правоохранительными органами Республики Беларусь.