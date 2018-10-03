Грозит от 2 до 7 лет лишения свободы. В Минске закрыли подпольное казино

Новости Беларуси. Ставок больше нет. В Минске «накрыли» подпольное казино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его взяли штурмом оперативники финансовой милиции ночью в самый разгар игры.

На протяжении трех лет двое жителей столицы пытались замаскировать свой бизнес под спортивные турниры. В свою очередь, ценителям азарта предлагалось сыграть в покер на деньги. Среди участников, в основном, – заядлые игроки из России. Как выяснилось, вход в казино был открыт только для избранных.

Валерий Щербун, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Минску и Минской области:

Участники привлекались с использованием социальной сети, в частности, была создана специальная группа.

Лицензии на осуществление предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса у казино не было. Соответственно, деятельность по оказанию такого рода услуг являлась незаконной.

По предварительным данным, сумма полученного дохода от занятия незаконной предпринимательской деятельностью, составляет более 50 тысяч рублей.

В отношении владельцев и персонала подпольного казино сейчас проводятся проверки. Они задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Если оно дойдет до суда, то подозреваемым грозит от двух до семи лет лишения свободы.

Деятельность незаконного казино была пресечена в Минске