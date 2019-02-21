15 человек спасены и эвакуированы на пожаре в Мостах

По сведениям МЧС Беларуси, горели вещи в ячейке подвала, а в подъездах было сильное задымление.

Спасатели с использованием масок вывели на воздух семь человек, ещё восемь жильцов были эвакуированы, в том числе трое детей. В инциденте никто не пострадал.