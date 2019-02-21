15 человек спасены и эвакуированы на пожаре в Мостах

Новости Беларуси. В Мостах 20 февраля около восьми вечера произошёл пожар в многоквартирном доме.
По сведениям МЧС Беларуси, горели вещи в ячейке подвала, а в подъездах было сильное задымление.
Новости Беларуси. В Мостах 20 февраля около восьми вечера произошёл пожар в многоквартирном доме.
По сведениям МЧС Беларуси, горели вещи в ячейке подвала, а в подъездах было сильное задымление.
Фото: МЧС Беларуси
Спасатели с использованием масок вывели на воздух семь человек, ещё восемь жильцов были эвакуированы, в том числе трое детей. В инциденте никто не пострадал.
Фото: МЧС Беларуси
Пожар потушен. Огнём уничтожено имущество в ячейке подвала, повреждена электропроводка. Выясняется причина возгорания, рассматриваемая версия – короткое замыкание электропроводки в ячейке.
Фото: МЧС Беларуси
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