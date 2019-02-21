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15 человек спасены и эвакуированы на пожаре в Мостах

21 февраля 2019 06:58
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Новости Беларуси. В Мостах 20 февраля около восьми вечера произошёл пожар в многоквартирном доме.  

По сведениям МЧС Беларуси, горели вещи в ячейке подвала, а в подъездах было сильное задымление.  

15 человек спасены и эвакуированы на пожаре в Мостах-1

Фото: МЧС Беларуси  

Спасатели с использованием масок вывели на воздух семь человек, ещё восемь жильцов были эвакуированы, в том числе трое детей. В инциденте никто не пострадал.  

15 человек спасены и эвакуированы на пожаре в Мостах-4

Фото: МЧС Беларуси  

Пожар потушен. Огнём уничтожено имущество в ячейке подвала, повреждена электропроводка. Выясняется причина возгорания, рассматриваемая версия – короткое замыкание электропроводки в ячейке.  

15 человек спасены и эвакуированы на пожаре в Мостах-7

Фото: МЧС Беларуси  

Зимой 2019 года в Кобрине горел двухэтажный дом.  

Из огня были спасены супруги и их сын – здесь подробности.  

# Пожар # происшествия

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