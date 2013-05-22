В Оршанском районе погиб студент, слазивший с крыши школы

Новости Беларуси. 12 мая в 5 часов возле одной из средних школ агрогородка Бабиничи Оршанского района был обнаружен труп 20-летнего студента, который здесь же был смертельно травмирован частью упавшей с уровня второго этажа пожарной лестницей, сообщает корреспондент портала Tut.by.

Инна Горбачева, официальный представитель Управления Следственного комитета по Витебской области:

Следствием Оршанского межрайонного отдела Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Как основную версию следствие рассматривает несчастный случай. Действительно, лестница упала на погибшего студента в то время, когда по ней спускались еще двое его напарников. Причина, по которой компания забралась на крышу школы, еще уточняется. Второй пострадавший сейчас находится в реанимации.

Падения с высоты часто заканчиваются гибелью. Так, в сентябре 2012 года 31-летний инженер одного из минских заводов погиб, выпав с окна девятого этажа, а в январе 2013 студентка БГТУ погибла, выпав в день экзамена из окна 12 этажа общежития.

В конце 2012 года в Бресте на электроламповом заводе во время проведения малярных работ на строителей обрушилась балка. Один работник скончался, двое получили травмы и были госпитализированы (смотрите видео).