Прямой эфир

В одну из московских больниц доставлен писатель-юморист Аркадий Арканов, состояние тяжелое

14 марта 2015 15:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Писатель-юморист Аркадий Арканов госпитализирован из-за проблем с сердцем. Накануне скорая помощь приезжала к известному юмористу несколько раз.

В субботу около полудня Арканову вновь стало плохо.

Мужчина стал задыхаться, и ему повторно вызвали скорую. Медики доставили писателя в больницу. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое.

Арканову – 81 год.  Он написал около полутора десятков книг и множество пьес, поставленных на сцене Театра Сатиры в Москве. Писатель также вел несколько телепрограмм, среди которых «Вокруг смеха» и «Белый попугай».

# происшествия # Российские писатели # Аркадий Арканов

Другие новости рубрики

Все новости
Писатель Валентин Распутин впал в кому накануне дня рождения
14 марта 2015 12:47

Писатель Валентин Распутин впал в кому накануне дня рождения

Сосулька, упавшая с крыши дома в Новосибирске, убила 20-летнюю девушку
14 марта 2015 12:21

Сосулька, упавшая с крыши дома в Новосибирске, убила 20-летнюю девушку

В США мужчина расстрелял семью из пяти человек
14 марта 2015 10:43

В США мужчина расстрелял семью из пяти человек