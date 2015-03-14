В одну из московских больниц доставлен писатель-юморист Аркадий Арканов, состояние тяжелое

Новости России. Писатель-юморист Аркадий Арканов госпитализирован из-за проблем с сердцем. Накануне скорая помощь приезжала к известному юмористу несколько раз.

В субботу около полудня Арканову вновь стало плохо.

Мужчина стал задыхаться, и ему повторно вызвали скорую. Медики доставили писателя в больницу. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое.



Арканову – 81 год. Он написал около полутора десятков книг и множество пьес, поставленных на сцене Театра Сатиры в Москве. Писатель также вел несколько телепрограмм, среди которых «Вокруг смеха» и «Белый попугай».