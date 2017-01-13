Прямой эфир

В общежитии БГУИР погиб 21-летний студент

13 января 2017 14:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В общежитии БГУИР погиб четверокурсник. 21-летний студент разбился, выпав из окна двенадцатого этажа.

Трагедия произошла утром в пятницу.

Алексей Климович, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
Управлением Следственного комитета по Минску проводится доследственная проверка по факту смерти 21-летнего студента БГУИР. Тело молодого человека с признаками падения с высоты было обнаружено сегодня утром по улице Я. Коласа в Минске. Назначены экспертные исследования, проводится опрос студентов и сотрудников вуза для установления обстоятельств трагедии.

Молодой человек в этом году заканчивал вуз.

# происшествия # Несчастный случай # Алексей Климович

Другие новости рубрики

Все новости
Школьный автобус вылетел в кювет на заснеженной трассе в Гомельской области
13 января 2017 13:28

Школьный автобус вылетел в кювет на заснеженной трассе в Гомельской области

Могилевчанка выпала из окна, когда вытряхивала одеяло
13 января 2017 11:18

Могилевчанка выпала из окна, когда вытряхивала одеяло

Троих жителей Бреста задержали за изготовление и сбыт оружия
13 января 2017 10:27

Троих жителей Бреста задержали за изготовление и сбыт оружия