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Троих жителей Бреста задержали за изготовление и сбыт оружия

13 января 2017 10:27
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Новости Беларуси. Подпольное производство оружия ликвидировано в Бресте. Трое жителей областного центра поставляли на продажу огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, психотропы.

Боеприпасы они получали контрабандой из Украины.

На квартире одного из подозреваемых обнаружен целый склад с оружием. Сотни патронов времен Великой Отечественной войны, порох, звуковые ракеты и механические заготовки, взрывчатые вещества и литература, пропагандирующая сатанизм... Кроме того, изъято 25 г особо опасного психотропного вещества амфетамина.

Как пояснили правоохранители, один из участников группы исповедовал и пропагандировал радикальную форму языческого вероисповедания, эпизодически употреблял психотропные вещества и марихуану.

Подозреваемые являются сторонниками языческого движения «Белый фронт» и «Славянское возрождение», приверженцами украинского экстремистского движения «Правый сектор».

Молодые люди – одному из них 26, двум другим – по 28 лет – неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей.

За незаконный оборот оружия и наркотиков молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы.

# происшествия # Оружие и боеприпасы

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