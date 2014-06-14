В Нью-Йорке неизвестный открыл стрельбу на одной из городских улиц. Ранены три человека, среди них маленький ребенок

Новости США. В Нью-Йорке неизвестный открыл стрельбу на одной из городских улиц. К счастью, на этот раз обошлось без жертв, однако серьезные ранения получили три человека, среди них маленький ребенок. Преступнику удалось скрыться. Полиция ведет расследование.

Отметим, ранее парламентарии пытались законодательно ввести ограничения на ношение оружия. Однако документ не утвердили. Конгрессмены мотивировали отказ тем, что право на ношение оружия гарантировано Конституцией США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.