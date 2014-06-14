В Мариуполе обстреляли колонну военной техники: погибли трое пограничников

Новости Украины. В Мариуполе обстреляли колонну военной техники. В результате нападения погибли по меньшей мере трое пограничников. Накануне в городе шли бои между силовиками и ополченцами. Как заявили в МДВ, военным удалось взять под контроль все ключевые объекты в Мариуполе.

Тревожные сообщения приходят и из Горловки. Ополченцы сбили бомбардировщик. Пилот находится в плену у сторонников федерализации. Ночью город подвергся массивной воздушной атаке. Жертвами обстрела стали несколько местных жителей, еще около десятка ранены.

Тем временем генпрокуратура подтвердила гибель 49 человек в результате крушения самолета. Его сбили поздно ночью при заходе на посадку в аэропорту Луганска. Но борту Ил-76 были военные, техника и продовольствие. Ответственность за инцидент взяли на себя ополченцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Украины Петр Порошенко объявил 15 июня днем траура по погибшим в результате крушения самолета.

В Славянске во время артобстрела один из снарядов попал в больницу. В результате несколько пациентов получили ранения.