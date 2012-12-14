В Новосибирской области слоны, спасаясь от мороза, выпили два ящика водки

Новости России. Слоны, оказавшиеся на 40-градусном морозе на трассе в Новосибирской области, отделались обморожением ушей. Слонам 45 и 48 лет, каждый из них весит по 5 тонн. Они принадлежат цирку, который гастролирует по городам России.

Как сообщает РИА Новости, трейлер, в котором везли слонов, загорелся прямо на трассе. Предварительная причина пожара - возгорание сена бензогенератора, отапливающего фургон.

Благодаря оперативным действиям пожарных, животных удалось спасти: их загрузили в обгоревший прицеп, довезли до места назначения и отпаивали тёплой водой, смешанной с водкой.

Представитель районной администрации:

Два ящика водки смешали с теплой водой и дали слонам… Они после этого так заревели, как в джунглях! Наверное, радость такая была…