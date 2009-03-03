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В Гомеле начался судебный процесс над водителем, виновным в смерти двух человек

03 марта 2009 11:50
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Жертвой страшной аварии в областном центре стала женщина и шестилетний ребёнок. Напомним, трагедия произошла в ноябре минувшего года. 26-летний водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановочный пункт, сбив при этом шестерых человек. Женщина от полученных травм скончалась на месте. А за жизнь шестилетней девочки врачи боролись десять дней, однако спасти ее не удалось. Водитель иномарки с места происшествия скрылся. Однако был арестован уже через 4 часа. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит длительный срок заключения.
# происшествия

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