В Гомеле начался судебный процесс над водителем, виновным в смерти двух человек

Жертвой страшной аварии в областном центре стала женщина и шестилетний ребёнок. Напомним, трагедия произошла в ноябре минувшего года. 26-летний водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановочный пункт, сбив при этом шестерых человек. Женщина от полученных травм скончалась на месте. А за жизнь шестилетней девочки врачи боролись десять дней, однако спасти ее не удалось. Водитель иномарки с места происшествия скрылся. Однако был арестован уже через 4 часа. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит длительный срок заключения.