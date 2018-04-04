В Минске разгневанный дворник разбил припаркованную машину

Новости Беларуси. Когда помешали вывезти мусор. Неправильно припаркованный автомобиль на улице Наполеона Орды пострадал от гнева дворника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мужчина разбил стекло, а мусорным контейнером повредил крыло, задний бампер и багажник. Оказалось, дворник был пьян. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

Ещё один автомобиль поврежден в Минске, но уже огнём. Пожар произошёл утром 4 апреля на улице Грекова. Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание.