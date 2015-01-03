В ночь на 3 января работники МЧС Беларуси спасли группу рыбаков на Вилейском водохранилище

Новости Беларуси. В 2015 году уже успели «отличиться» и белорусские рыбаки. Минувшей ночью в МЧС поступила информация о том, что пятеро мужчин, решивших порыбачить на Вилейском водохранилище, нуждаются в помощи. «Экстремалы» находились на тонком льду в километре от берега.

Виталий Новицкий, пресс-секретарь МЧС Республики Беларусь:

От группы рыбаков в МЧС поступило сообщение о том, что они находятся на тонком льду, кругом слышен хруст льда под весом их тел. Конечно, в этой ситуации они приняли верное решение: позвонили в 101. Оперативно прибыли спасатели и доставили рыбаков в безопасное место. Конечно, еще более верным решением было бы в принципе отказаться от подобных походов, тем более в такую неустойчивую погоду.

За эти выходные три раза наши спасатели выезжали на оказание помощи людям именно на водоемах. И все эти ситуации связаны именно с тонким льдом.

Почти на том же месте и в тот же час этой ночью спасателей ждали еще двое горе-рыбаков. Случай произошел на Вилейском водохранилище вблизи деревни Чижевичи.

С помощью спасательной доски их поочередно доставили на берег. К счастью, никто из не пострадал.

Не остались в стороне и работниками ОСВОДа, на счету которых еще четверо рыбаков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.