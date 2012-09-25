Утром 25 сентября горел Минский завод комплексной автоматизации

Новости Беларуси. Пожар на предприятии по улице Лещинского произошел сегодня утром. Здесь горела покрасочная камера. Очевидцы заметили густой черный дым над строением около десяти утра.

Возгорание устранили за час с небольшим. Сейчас спасатели проверяют воздуховоды здания. На ликвидацию пожара было направлено более двадцати единиц пожарной техники.

Игорь Гигеня, оперативный дежурный Минского городского управления МЧС:

В результате демонтажа произошло возгорание отложений краски в покрасочной камере.

Цех, в котором произошло возгорание, не эксплуатировался. Последствий сильных пожар не причинил.

На момент ЧП работники успели покинуть здание самостоятельно, по предварительной информации, жертв нет. МЧС выясняет причины возгорания на Минском заводе комплексной автоматизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.