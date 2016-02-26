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В Мядельском районе сотрудники МЧС спасли мужчину из проруби

26 февраля 2016 14:30
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Новости Беларуси. В Мядельском районе сотрудники МЧС спасли мужчину из проруби. ЧП произошло на озере Мястро. Сотрудников МЧС вызвали женщины-очевидцы, они увидели, что в проруби в 300 метрах от берега находится человек.

На место выехали подразделения МЧС, общество спасения на водах и бригада скорой медицинской помощи. Мужчину достали из воды с помощью спасательной веревки и на специальной доске вытащили на берег. К счастью, все обошлось. Госпитализация пострадавшему не понадобилась, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Утопления

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