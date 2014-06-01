В Мурманской области разбился вертолет. 2 человека госпитализированы, судьба еще 17 неизвестна

Новости России. В Мурманской области разбился вертолет. Судьба находившихся на борту 17 человек пока неизвестна. Двух выживших при крушении вертолета нашел лесник. На данный момент с травмами различной степени тяжести они госпитализированы.

По предварительным данным, в момент ЧП в вертолете находилось 19 человек: 5 членов экипажа и 14 пассажиров.

Есть информация, что на борту могли находиться руководители ряда региональных министерств и ведомств.

Спасателям уже удалось обнаружить место крушения вертолета. Винтокрылая машина скорее всего упала в озеро и затонула. На данный момент водолазы исследуют дно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.