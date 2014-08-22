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В Мозыре мужчина покусал милиционера и может сесть за это на 5 лет

22 августа 2014 15:00
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Новости Беларуси. В Мозыре двое сотрудников милиции пострадали при конвоировании пьяного мужчины в вытрезвитель. В служебную машину горожанин сел без сопротивления, но в какой-то момент начал вести себя неадекватно.

Пьяный мозырянин одного милиционера ударил в лоб, второго укусил за бедро.

Пострадавший милиционер:
Внезапно у мужчины изменилось настроение. Он начал выражаться нецензурной бранью, бить руками по стеклам служебного автомобиля. Делали неоднократно устные замечания, чтоб он успокоился, на что он никак не реагировал. В тот момент, когда водитель повернулся к нему и сделал очередное замечание, мужчина нанес ему удар кулаком в область лба. Мной были предприняты попытки утихомирить его, завести руку за спину, на что данный гражданин произвел укус моего левого бедра.

Возбуждено уголовное дело за сопротивление, оказанное сотрудникам правоохранительных органов, находившихся при исполнении, с причинением телесных повреждений.

Мужчине грозит штраф от 20 до 50 базовых величин и срок от 2 до 5 лет лишения свободы.

# происшествия # Курьезы # Нападение

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