Прямой эфир

В Москве загорелся один из строящихся небоскребов

25 января 2013 11:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Сильный пожар вспыхнул в деловом центре «Москва-сити». Загорелся один из строящихся небоскребов. Из здания эвакуировали более 200 человек. Один из рабочих пострадал, который пытался справиться с огнем самостоятельно.

Буквально через пару минут стало очевидным, что без пожарных не обойтись. На тушение выехали 20 спасательных отрядов. На данный момент возгорание ликвидировано. Скорее всего пожар начался из-за тепловой пушки, на которой загорелся утеплитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар в доме # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Боливии столкнулись 2 пассажирских автобуса. Погибло около 20 человек
25 января 2013 08:05

В Боливии столкнулись 2 пассажирских автобуса. Погибло около 20 человек

4 спасателя пострадали из-за взрыва по время тушения пожара в Гомельской области
25 января 2013 08:04

4 спасателя пострадали из-за взрыва по время тушения пожара в Гомельской области

Подробности захоронения трупов младенцев в холодильнике и другие нашумевшие криминальные дела
24 января 2013 19:41

Подробности захоронения трупов младенцев в холодильнике и другие нашумевшие криминальные дела