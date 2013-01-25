В Москве загорелся один из строящихся небоскребов

Новости России. Сильный пожар вспыхнул в деловом центре «Москва-сити». Загорелся один из строящихся небоскребов. Из здания эвакуировали более 200 человек. Один из рабочих пострадал, который пытался справиться с огнем самостоятельно.

Буквально через пару минут стало очевидным, что без пожарных не обойтись. На тушение выехали 20 спасательных отрядов. На данный момент возгорание ликвидировано. Скорее всего пожар начался из-за тепловой пушки, на которой загорелся утеплитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.