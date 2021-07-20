В Молодечно загорелась крыша «Минского мебельного центра». 250 рабочих эвакуировали

Новости Беларуси. 19 июля на территории «Минского мебельного центра» в Молодечно загорелась крыша, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Возгорание произошло в фильтровальной установке на крыше кирпичного здания.
Новости Беларуси. 19 июля на территории «Минского мебельного центра» в Молодечно загорелась крыша, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Возгорание произошло в фильтровальной установке на крыше кирпичного здания.
До прибытия спасателей производственный корпус покинули 250 работников. Спасатели возгорание ликвидировали. Пострадавших нет. Производственный процесс не нарушался. Причина пожара устанавливается.