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В Молодечно мужчина похитил деньги с чужой карточки ради лотереи

31 мая 2019 10:02
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Новости Беларуси. Житель Молодечненского района подозревается в похищении 80 рублей с платёжной банковской карточки.  

Как сообщает УВД Минского облисполкома, к правоохранителям обратилась 27-летняя женщина. Заявительница рассказала, что гуляла по Молодечно вместе с двухлетним сыном и потеряла карточку.  

В определённый момент гражданке начали приходить на мобильник уведомления о списании денежных средств. Сперва пропали 20 рублей, затем – ещё 60. Женщина быстро догадалась заблокировать карточку, после чего обратилась в милицию.  

В ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 33-летний житель г.п. Радошковичи. Мужчина пояснил, что нашёл карточку на Центральной площади, при помощи мобильного приложения проверил баланс и перечислил деньги на свой игровой аккаунт. После списания средств на карточке осталось менее трёх рублей.  

Уточняется, что фигурант регулярно играет в интернет-лотереях. Ранее мужчина уже совершал кражи.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение путём использования компьютерной техники».  

Весной 2019 года в Лиде молодой человек нашёл карточку.  

Парень снял деньги и поделился наличностью с другом – подробнее здесь.  

# Кража # происшествия

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