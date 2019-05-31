В Молодечно мужчина похитил деньги с чужой карточки ради лотереи

Новости Беларуси. Житель Молодечненского района подозревается в похищении 80 рублей с платёжной банковской карточки.

Как сообщает УВД Минского облисполкома, к правоохранителям обратилась 27-летняя женщина. Заявительница рассказала, что гуляла по Молодечно вместе с двухлетним сыном и потеряла карточку.

В определённый момент гражданке начали приходить на мобильник уведомления о списании денежных средств. Сперва пропали 20 рублей, затем – ещё 60. Женщина быстро догадалась заблокировать карточку, после чего обратилась в милицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 33-летний житель г.п. Радошковичи. Мужчина пояснил, что нашёл карточку на Центральной площади, при помощи мобильного приложения проверил баланс и перечислил деньги на свой игровой аккаунт. После списания средств на карточке осталось менее трёх рублей.

Уточняется, что фигурант регулярно играет в интернет-лотереях. Ранее мужчина уже совершал кражи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение путём использования компьютерной техники».

Весной 2019 года в Лиде молодой человек нашёл карточку.