В Могилёве задержан мужчина, который разбросал саморезы у зданий силовых структур
Новости Беларуси. Житель Могилева решил поучаствовать в свержении действующей власти. Свой гнев направил на правоохранителей областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В октябре и ноябре он разбросал саморезы у административных зданий областной милиции, СК, КГК и других силовых ведомств.
Такие действия могли привести к трагедии. Из-за проколотых шин автомобиль теряет управление, а на оживленных городских улицах это чревато ДТП. Погибнуть могли ни в чем не повинные люди. Только о том, что «невероятный поступок» мог привести к трагедии, задержанный стал осознавать лишь в милиции.
Если бы прокололось колесо, если действительно бы дошло до выезда автомобиля на какую-то оживленную улицу либо на трассу, могло повлечь это все… Сейчас прекрасно понимаю. Поэтому согласен, что, да, такого нельзя было делать.
Алексей Щербаков, заместитель начальника управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома:
Среди прочих вещей при нем находились саморезы, агитационные листовки и другие наглядные материалы с БЧБ-символикой. Как объяснил сам задержанный, его действия были вызваны влиянием политических новостей в интернете. Сам он всего пару раз участвовал в протестных акциях, а возможные последствия своих действий осознал только сейчас.