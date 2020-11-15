В Могилёве задержан мужчина, который разбросал саморезы у зданий силовых структур

Новости Беларуси. Житель Могилева решил поучаствовать в свержении действующей власти. Свой гнев направил на правоохранителей областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В октябре и ноябре он разбросал саморезы у административных зданий областной милиции, СК, КГК и других силовых ведомств.

Такие действия могли привести к трагедии. Из-за проколотых шин автомобиль теряет управление, а на оживленных городских улицах это чревато ДТП. Погибнуть могли ни в чем не повинные люди. Только о том, что «невероятный поступок» мог привести к трагедии, задержанный стал осознавать лишь в милиции.

Если бы прокололось колесо, если действительно бы дошло до выезда автомобиля на какую-то оживленную улицу либо на трассу, могло повлечь это все… Сейчас прекрасно понимаю. Поэтому согласен, что, да, такого нельзя было делать.