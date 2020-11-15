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В Могилёве задержан мужчина, который разбросал саморезы у зданий силовых структур

15 ноября 2020 12:10
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Новости Беларуси. Житель Могилева решил поучаствовать в свержении действующей власти. Свой гнев направил на правоохранителей областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В октябре и ноябре он разбросал саморезы у административных зданий областной милиции, СК, КГК и других силовых ведомств.

В Могилёве задержан мужчина, который разбросал саморезы у зданий силовых структур-1

Такие действия могли привести к трагедии. Из-за проколотых шин автомобиль теряет управление, а на оживленных городских улицах это чревато ДТП. Погибнуть могли ни в чем не повинные люди. Только о том, что «невероятный поступок» мог привести к трагедии, задержанный стал осознавать лишь в милиции.

В Могилёве задержан мужчина, который разбросал саморезы у зданий силовых структур-4

Если бы прокололось колесо, если действительно бы дошло до выезда автомобиля на какую-то оживленную улицу либо на трассу, могло повлечь это все… Сейчас прекрасно понимаю. Поэтому согласен, что, да, такого нельзя было делать.

В Могилёве задержан мужчина, который разбросал саморезы у зданий силовых структур-7

Алексей Щербаков, заместитель начальника управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома:
Среди прочих вещей при нем находились саморезы, агитационные листовки и другие наглядные материалы с БЧБ-символикой. Как объяснил сам задержанный, его действия были вызваны влиянием политических новостей в интернете. Сам он всего пару раз участвовал в протестных акциях, а возможные последствия своих действий осознал только сейчас.

В Могилёве задержан мужчина, который разбросал саморезы у зданий силовых структур-10

Мужчина прокололся со своими мирными идеями. До совершения преступления сторонник перемен несколько раз участвовал в протестах.

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# Акции протеста # общество # Фотофакт

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