В Могилёве перевернулась автоцистерна со смолой формальдегида

Новости Беларуси. 9 ноября около половины одиннадцатого вечера в Могилёве перевернулся тягач с прицепом. По сведениям Могилёвского ОУМЧС, авария случилась на перекрёстке проспекта Мира с улицей Космонавтов. В результате опрокидывания тягача Volvo на бок произошёл разлив находившейся в цистерне смолы формальдегида (около 300 литров).

Фото: Могилёвское ОУМЧС

Водитель сам вышел из транспортного средства, не пострадал. Прибывшие подразделения МЧС создали на месте розлива пенную подушку и произвели песчаную подсыпку. После этого спасатели перекачали жидкость в пустую цистерну.

Фото: Могилёвское ОУМЧС