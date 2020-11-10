В Могилёве перевернулась автоцистерна со смолой формальдегида

Новости Беларуси. 9 ноября около половины одиннадцатого вечера в Могилёве перевернулся тягач с прицепом.
По сведениям Могилёвского ОУМЧС, авария случилась на перекрёстке проспекта Мира с улицей Космонавтов. В результате опрокидывания тягача Volvo на бок произошёл разлив находившейся в цистерне смолы формальдегида (около 300 литров).
Водитель сам вышел из транспортного средства, не пострадал. Прибывшие подразделения МЧС создали на месте розлива пенную подушку и произвели песчаную подсыпку. После этого спасатели перекачали жидкость в пустую цистерну.
При помощи автокранов тягач был поставлен на колёса и отбуксирован на стоянку. Движение транспорта на дороге не перекрывалось.
На прошлой неделе спасатели выезжали тушить горевший автомобиль. Находившийся на МКАД Citroen был полностью охвачен пламенем – здесь подробности.