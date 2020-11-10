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В Могилёве перевернулась автоцистерна со смолой формальдегида

10 ноября 2020 06:24
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Новости Беларуси. 9 ноября около половины одиннадцатого вечера в Могилёве перевернулся тягач с прицепом.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, авария случилась на перекрёстке проспекта Мира с улицей Космонавтов. В результате опрокидывания тягача Volvo на бок произошёл разлив находившейся в цистерне смолы формальдегида (около 300 литров).

В Могилёве перевернулась автоцистерна со смолой формальдегида-1

Фото: Могилёвское ОУМЧС 

Водитель сам вышел из транспортного средства, не пострадал. Прибывшие подразделения МЧС создали на месте розлива пенную подушку и произвели песчаную подсыпку. После этого спасатели перекачали жидкость в пустую цистерну.

В Могилёве перевернулась автоцистерна со смолой формальдегида-4

Фото: Могилёвское ОУМЧС 

При помощи автокранов тягач был поставлен на колёса и отбуксирован на стоянку. Движение транспорта на дороге не перекрывалось.

На прошлой неделе спасатели выезжали тушить горевший автомобиль. Находившийся на МКАД Citroen был полностью охвачен пламенем – здесь подробности.

# Авария в Могилеве # происшествия

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