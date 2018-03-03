В Могилёве неизвестный пытался ограбить обменник. Мужчину ищут
Новости Беларуси. В Могилёве 1 марта мужчина пытался ограбить обменный пункт банка. Ведётся поиск злоумышленника.
Как сообщает УСК по Могилёвской области, инцидент произошёл вечером.
Оксана Соленюк, официальный представитель УСК по Могилёвской области:
Установлено, что вечером 1 марта неизвестный мужчина с завязанным на лице шарфом вошёл в обменный пункт банковского учреждения, и, под угрозой насилия, демонстрируя при этом предмет, похожий на пистолет, потребовал у кассира передачи ему денежных средств. После нажатия работником банка кнопки тревожной сигнализации мужчина скрылся.
Фото: УСК по Могилевской области
С целью установления личности злоумышленника и его задержания проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
Фото: УСК по Могилевской области
Приметы: на вид 25-30 лет, рост 180-185 см., среднего телосложения. На нём были: кепка красного цвета, куртка матерчатая серого цвета с капюшоном, тёмные брюки, шарф серого цвета с продольной бордовой полосой. При себе имел матерчатую сумку тёмного цвета.
Возбуждено уголовное дело.
Фото: УСК по Могилевской области
Если вы узнали человека на видео, или владеете информацией об инциденте, сообщите об этом в Ленинский РОВД Могилёва по телефонам: +375297435997, +375297879676 или 102.
Вознаграждение и анонимность гарантируются.
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