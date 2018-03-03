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В Могилёве неизвестный пытался ограбить обменник. Мужчину ищут

03 марта 2018 08:31
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Новости Беларуси. В Могилёве 1 марта мужчина пытался ограбить обменный пункт банка. Ведётся поиск злоумышленника.  

Как сообщает УСК по Могилёвской области, инцидент произошёл вечером.  

Оксана Соленюк, официальный представитель УСК по Могилёвской области:  
Установлено, что вечером 1 марта неизвестный мужчина с завязанным на лице шарфом вошёл в обменный пункт банковского учреждения, и, под угрозой насилия, демонстрируя при этом предмет, похожий на пистолет, потребовал у кассира передачи ему денежных средств. После нажатия работником банка кнопки тревожной сигнализации мужчина скрылся.  

В Могилёве неизвестный пытался ограбить обменник. Мужчину ищут-1

Фото: УСК по Могилевской области  

С целью установления личности злоумышленника и его задержания проводятся оперативно-разыскные мероприятия.  

В Могилёве неизвестный пытался ограбить обменник. Мужчину ищут-4

Фото: УСК по Могилевской области  

Приметы: на вид 25-30 лет, рост 180-185 см., среднего телосложения. На нём были: кепка красного цвета, куртка матерчатая серого цвета с капюшоном, тёмные брюки, шарф серого цвета с продольной бордовой полосой. При себе имел матерчатую сумку тёмного цвета.  

Возбуждено уголовное дело.  

В Могилёве неизвестный пытался ограбить обменник. Мужчину ищут-7

Фото: УСК по Могилевской области  

Если вы узнали человека на видео, или владеете информацией об инциденте, сообщите об этом в Ленинский РОВД Могилёва по телефонам: +375297435997, +375297879676 или 102.  

Вознаграждение и анонимность гарантируются.  

Осенью прошлого года в Могилёве 28-летний мужчина пытался ограбить банк.  

В заложниках было 8 посетителей и 6 работников банка – здесь подробнее.  

# происшествия # Нападение

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