В Могилёве на улице Пономаренко сгорела иномарка

Новости Беларуси. Вечером 15 июня в Могилёве сгорел автомобиль. По сведениям Могилёвского ОУМЧС, инцидент случился на улице Пономаренко. KIA Sephia 1994 года выпуска горел открытым пламенем. Иномарка принадлежит 34-летнему местному жителю.

Фото: Могилёвское ОУМЧС

Прибывшие сотрудники МЧС потушили автомобиль, но к тому моменту был уничтожен салон машины и повреждено лакокрасочное покрытие.

Фото: Могилёвское ОУМЧС