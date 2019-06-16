В Могилёве на улице Пономаренко сгорела иномарка

Новости Беларуси. Вечером 15 июня в Могилёве сгорел автомобиль.
По сведениям Могилёвского ОУМЧС, инцидент случился на улице Пономаренко. KIA Sephia 1994 года выпуска горел открытым пламенем. Иномарка принадлежит 34-летнему местному жителю.
Новости Беларуси. Вечером 15 июня в Могилёве сгорел автомобиль.
По сведениям Могилёвского ОУМЧС, инцидент случился на улице Пономаренко. KIA Sephia 1994 года выпуска горел открытым пламенем. Иномарка принадлежит 34-летнему местному жителю.
Фото: Могилёвское ОУМЧС
Прибывшие сотрудники МЧС потушили автомобиль, но к тому моменту был уничтожен салон машины и повреждено лакокрасочное покрытие.
Фото: Могилёвское ОУМЧС
В результате произошедшего никто не пострадал. Выясняется причина пожара.
На неделе в Ошмянском районе в поле горел комбайн.
Огнём были повреждены моторный отсек, отделка салона и колёса комбайна – подробнее здесь.