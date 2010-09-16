В Могилевской области приговорен к расстрелу убийца

Могилевский областной суд вынес вердикт по делу о преступной группировке, занимавшейся разбоем на дорогах Могилевщины.

Трое жителей Гомельской области нескольких месяцев охотились на заночевавших на обочине владельцев иномарок, транзитом проезжавших через Могилевщину. Спящих в салоне людей бандиты расстреливали в упор. На счету бандитов четыре загубленные человеческие жизни.

Одному из пострадавших, хозяину джипа, раненному в лицо, грудь, ногу и руку, чудом удалось спастись. Он впоследствии и описал приметы преступников.

38–летний Игорь Мялик приговорен к расстрелу. Именно он нажимал на курок. Его подельник — 41–летний Александр Сычев, тренер по джиу–джитсу, — к пожизненному заключению. Преступники просили прощения у родственников убитых, умоляли смягчить им наказание.

Главаря банды — основателя Белорусского республиканского объединения джиу–джитсу Александра Козырева в зале суда не было. Несколько месяцев назад он покончил с собой, пишет «СБ».

