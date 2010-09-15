Пациенты гомельской больницы в тарелках с едой обнаружили ртуть

На место происшествия выехали спасатели. Как минимум в трёх тарелках для приёма пищи они обнаружили опасный жидкий металл. К счастью, всё обошлось без отравлений.

Очередной приём пищи в Гомельской областной специализированной клинической больнице прошёл при повышенном внимании сотрудников МЧС. Всему виной обычный градусник. Правда, измерять пациентам температуру спасатели и не собирались.

Градус общения в ЛОР-отделении поднялся после того, как несколько пациентов за ужином заметили в тарелках с рисовой кашей мельчайшие серые капельки.

Валентина Карнаушенко, пациент:

Я с удовольствием кашу свою съела. Ничего не заметила. А тут мужчина подошёл, что-то начал показывать.

Прибывшие на место спасатели подтвердили: в тарелках находится небольшое количество ртути. Загрязнёнными оказалось всего три тарелки. Но медики всё ровно прописали всему отделению дополнительную процедуру.

Денис Болдыков, пациент:

Мы уже покушали, когда к нам пришли и сказали, что надо идти на промывание желудка.

Специалисты установили, что ртуть попала в пищу из сушильного шкафа для посуды. Теперь он находится на складе списанного оборудования.

Андрей Мазепин, начальник отдела УВД Гомельского облисполкома:

В ходе работы следственно-оперативной группы было выяснено, что ртуть в пищу попала из сухожарового шкафа используемого для сушки посуды. Там лопнул градусник, скорее всего, из-за высокой температуры во время работы.

Игорь Бучнев, заместитель главного врача Гомельской областной специализированной клинической больницы:

Без этого оборудования функционирование больницы просто невозможно. Помимо прочего, шкафы используются и для стерилизации операционного оборудования. Все аппараты качественные, работают у нас давно и свою функцию выполняют полностью.

Специальной комиссии ещё предстоит разобраться в случившемся. Однако, главное, что ЧП обошлось без серьёзных последствий. Сейчас по заключению санитарных врачей пациентам ничто не угрожает. Исследования не выявили содержания ртути в других помещениях больницы.