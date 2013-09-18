В Могилевской области по вине коммунальщиков люди уже 2 месяца живут без крыши над головой

Новости Беларуси. В квартирах дождь и сырость, электричества нет. На Могилевщине по вине коммунальщиков люди уже третий месяц вынуждены жить без крыши над головой. В двенадцати квартирном жилом доме в Глуске капремонт крыши начался еще в начале июля, но до сих пор работы не закончены. В дождь квартиры заливает в буквальном смысле слова. Имущество жильцов испорчено безвозвратно. А местный «Жилкомхоз» только разводит руками. Во всем виноват подрядчик, а комфортных условий во время ремонта никто и не обещал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Василевская с содроганием в сердце пытается спасти картины своего супруга. Более 30 лет назад Валерий Александрович получил серьезную травму. Мужчина прикован к постели. Единственной отдушиной стала живопись. Но вот уже третий месяц имущество Васильевых в опасности. Старенький 12-квартирный дом в Глуске почти 40 лет не видел капремонта. Этим летом пришел праздник и на их улицу. Как говорится, дождались. Но оказалось, вместе с ремонтом крыши пришли лишь серые будни.

Валерий Василевский:

Посмотрели, капает ну и капает. А как будет делаться ремонт не понятно? Я прожил инвалидом 33 года, но такого на моей памяти еще не было.

Крышу вскрыли еще в начале июля. Но до сих пор работы не закончены. Любые осадки выливаются для жильцов всего дома настоящим потопом.

Виктория Муха:

Когда начинается дождь, нам страшно. Ложишься спать и смотришь - на небе звездочки или тучи.

Роза Глубокова:

В субботу был дождь, нам негде было спать, мы стояли под крыльцом. Заливало коридоры и постели, было, как будто мы стоим на улице.

В похожей ситуации оказалась и Ксения Петровна. В квартире сырость, капает с потолка, нет и электричества. Нынешняя ситуация напомнила женщине военное время.

Ксения Люсева:

Я прошла войну и лагеря, там сидела под снегом, голодная и холодная. Тут опять мне повторилось, сижу под водой.

Капремонтом крыши занимается частная бобруйская организация. Вот их то во всем и винит заказчик - местный «Жилкомхоз». Мол, в договоре на подрядные работы было прописано: залитие жильцов не допустят. Квартиры до начала работ обследовала специальная комиссия. Так что в итоге – пострадавшим подрядчик компенсацию выплатит, заверяют коммунальщики.

Александр Лугин, главный инженер Глусского унитарного коммунального предприятия «Жилкомхоз»:

Мы перед началом ремонтных работ людей предупреждали, что будут неудобства. Модернизация кровли – процесс серьезный и предусмотреть все практически невозможно.

Олег Коробан, заместитель начальника управления комитета госконтроля по Могилевской области:

Получив это обращение, комитетом в экстренном порядке она направлено в облисполком для принятия мер, взято на контроль. В результате работы на объекте активизированы.

Капремонт крыши коммунальщики обещают завершить уже в пятницу. Как оказалось, можно и короткие сроки найти и дополнительную бригаду плотников, и средства.