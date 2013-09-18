На испанском фестивале в результате нападения быка пострадали более 10 человек

Новости Испании. На испанском фестивале в Тордесильясе в результате нападения быка травмы получили более десятка человек. Среди них и журналист, который находился прямо на поле боя.

Вот уже не один год в Испании пытаются запретить проведение «Торо де ла Вега» - одного из традиционных испанских фестивалей с элементами корриды. Он проходит в Тордесильясе уже несколько веков.

Между тем, коррида запрещена уже в ряде регионов страны, например в Каталонии. Около 6 лет корриду нельзя было показывать по национальным телеканалам. Однако в прошлом году запрет сняли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.