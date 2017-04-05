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В Витебске в районе завода «Витязь» горят складские помещения

05 апреля 2017 10:34
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Новости Беларуси. Складские помещения в районе завода «Витязь» горят в Витебске. Буквально полчаса назад поступил звонок в центральное оперативное управление о том, что горит пенопласт в помещениях в районе телезавода.

В Витебске в районе завода «Витязь» горят складские помещения-1

Точные обстоятельства пока неизвестны, равно как и объект возгорания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар в Витебске в районе телезавода тушили 9 расчетов МЧС (здесь подробнее).

# происшествия # Пожар

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