В Витебске в районе завода «Витязь» горят складские помещения

Новости Беларуси. Складские помещения в районе завода «Витязь» горят в Витебске. Буквально полчаса назад поступил звонок в центральное оперативное управление о том, что горит пенопласт в помещениях в районе телезавода.
Новости Беларуси. Складские помещения в районе завода «Витязь» горят в Витебске. Буквально полчаса назад поступил звонок в центральное оперативное управление о том, что горит пенопласт в помещениях в районе телезавода.
Точные обстоятельства пока неизвестны, равно как и объект возгорания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пожар в Витебске в районе телезавода тушили 9 расчетов МЧС (здесь подробнее).