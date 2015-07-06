В минскую милицию с повинной пришла девушка, которую искали 3 года

Новости Беларуси. В столичную милицию 18-летняя девушка пришла с повинной. Все три года она меняла место жительства по всей территории Беларуси.

Наталья Ганусевич, пресс-офицер Партизанского РУВД:

В криминальную историю тогда еще 15-летняя минчанка попала в июле 2012 года. Познакомившись с двумя парнями из России, девушка совершила кражу 10-ти тысяч долларов США. После чего стала скрываться от милиции. Со знакомыми и родственниками общение прекратила, довольствуясь общением со случайными компаниями.

Со слов девушки, прийти в милицию ее побудило желание вернуться к нормальному образу жизни.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по ст. 205 («Кража») Уголовного кодекса Республики Беларусь. Сейчас ей грозит срок лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Раскрытие преступления в максимально короткие сроки, по горячи следам, это, как правило, трое суток. Но как быть в случае, если прошли годы?

А то и десятки лет? Криминалисты такие дела называют «висяками». Зачастую это по-настоящему загадочные дела, ответы на которые не удалось найти ни следователю, ни родственникам. Если речь идет об убийстве. Однако, практика показывает, что даже преступления, совершенные 40 лет назад раскрыть можно. Иногда это работа следователя, а иногда судьбы. Вроде бы ушел преступник от ответственности, но только жизнь его сама вынуждает рано или поздно признаться в содеянном, чтобы хоть облегчить совесть. О том, что все тайное рано или поздно становится явным, смотрите и читайте здесь.